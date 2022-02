POL-NB: Widerstand gegen Polizisten nach Schlägerei in Waren

Waren (Müritz) (ots) -



Am 07.02.2022 erhielten Beamte des Polizeihauptreviers in Waren gegen 16:00 Uhr einen Hinweis auf eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Papenberg.



Im Bereich der Karl-Bartels-Straße trafen die Beamten auf eine größere Menschenansammlung, aus der heraus auf eine Person aufmerksam gemacht wurde, welche sich vom Ort entfernte. Hierbei handelte es sich um einen 32-jährigen Deutschen, welcher den Anweisungen der Beamten zunächst Folge leistete aber sichtlich erregt und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Außerdem wurde eine weitere Person, welche sich ebenfalls vom Ereignisort entfernte, durch die Beamten angehalten und einer Kontrolle unterzogen.



Bei den beiden handelt es sich nach gegenwärtigem Erkenntnisstand um Beteiligte der ausgangs gemeldeten Schlägerei.



Der 32-Jährige trat während der polizeilichen Kontrolle fortwährend aggressiv in Richtung seines Kontrahenten auf und suchte wiederholt die Auseinandersetzung mit dem Mann. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er gefesselt und außer Sicht des anderen gebracht. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung in Höhe von 2,19 Promille festgestellt.



Auch der 42-jährige, an der Schlägerei beteiligte Mann, leistete Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Nachdem Pfefferspray gegen ihn eingesetzt werden musste, wurde der Mann gefesselt und ebenfalls zur Sachverhaltsbearbeitung zur örtlichen Polizeidienststelle gebracht.



Der Auslöser sowie der genaue Tathergang sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen gegen die beiden Männer.



Sie müssen sich wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Darüber hinaus wurde Strafanzeige gegen einen der Männer wegen Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw erstattet.



Bei beiden handelt es sich um deutsche Staatsbürger aus Waren, die anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.



