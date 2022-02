POL-NB: Diebstahl eines Nissan und Aufbrüche zweier Kfz in Neubrandenburg angezeigt

Neubrandenburg (ots) -



Am 07.02.2022 wurde der Polizei gegen 06:40 Uhr durch einen Fahrzeughalter bekannt, dass es in der Zeit vom 06.02.2022, 16:30 Uhr bis zum 07.02.2022, 06:30 Uhr zum Diebstahl seines Pkw im Neubrandenburger Veilchenweg kam.



Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen Nissan Qashqai des Baujahrs 2014 mit einem Zeitwert von etwa 12.000 Euro. An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen NB-JM211 angebracht. Weitere auffällige Merkmale sind an dem Fahrzeug nicht vorhanden.



Noch am gleichen Tag wurden Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zu zwei aufgebrochenen Autos in die Oststadt gerufen. Beide Taten ereigneten sich in der Ernst-Alban-Straße und konnten durch die Geschädigten auf das zurückliegende Wochenende eingegrenzt werden.



Ein weißer Citroen Berlingo, welcher an der o. g. Örtlichkeit auf Höhe der Hausnummer 30 abgestellt war, wurde in der Zeit zwischen dem 05.02.2022, 12:00 Uhr bis zum 07.02.2022, gewaltsam aufgebrochen. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass die unbekannten Täter versuchten das Fahrzeug zu entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.



Ein weiterer auf Höhe der Hausnummer 16 abgestellter Citroen Berlingo wurde in der Zeit vom 07.02.2022, 00:00 Uhr bis zum 07.02.2022 ebenfalls beschädigt. Auch hier drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Fahrzeuginnere ein und verursachten hierbei einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.



Ein Zusammenhang zwischen den bekannt gewordenen Taten kann nicht ausgeschlossen werden. In allen Fällen wurde Strafanzeige wegen Diebstahls oder des Versuchs des Diebstahls erstattet.



Hinweise im Zusammenhang mit den zuvor genannten Straftaten nimmt das Polizeihauptrevier in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell