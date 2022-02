POL-LWL: B 392 nach Verkehrsunfall wieder frei (Ergänzungsmeldung)

Goldberg (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall auf der B 392 zwischen Mestlin und Goldberg dauern die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache weiterhin an. Hierzu hat die Polizei auch einen technischen Sachverständigen hinzugezogen. Am Dienstagmorgen gegen 08 Uhr war es zum Zusammenstoß zweier PKW gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden (wir informierten). Bei dem Auffahrunfall wurde die 58-jährige Fahrerin des vorausfahrenden PKW schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 84-jährige Fahrer und die gleichaltrige Beifahrerin des auffahrenden PKW erlitten jeweils leichte Verletzungen. Sie kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden, der zunächst auf ca. 10.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 392 an der Unfallstelle für etwa vier Stunden voll gesperrt werden.



