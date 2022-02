POL-LWL: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf B 392 (Erstmeldung)

Goldberg (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zweier PKW sind am Dienstagmorgen auf der B 392 zwischen Goldberg und Mestlin drei Autoinsassen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war kurz vor 08 Uhr ein PKW auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Die drei Verletzten kamen anschließend ins Krankenhaus. Darunter eine Frau, die schwere Verletzungen davontrug. Die B 392 ist an der Unfallstelle derzeit voll gesperrt. Es wird nachberichtet.



