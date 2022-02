POL-LWL: Vermisstenfahndung nach zwei Mädchen aus Plau dauert weiterhin an

Plau am See (ots) -



Die Vermisstenfahndung nach zwei am 31.Januar dieses Jahres aus einem Wohnheim in Plau verschwundenen Mädchen dauert weiterhin an (die Polizei informierte bereits am 01.02.2022) . Trotz umfangreicher Ermittlungen und der Prüfung zahlreicher Kontaktadressen hat die Polizei derzeit keine Hinweise zum Aufenthalt der 13-jährigen Samanda-Josefine und der 15-jährigen Yasmin. Beide sind offenbar zusammen unterwegs. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach den Mädchen. Weitere Angaben sowie die Personenbeschreibungen und die Fotos der Vermissten sind auf der Homepage der Landespolizei M-V hinterlegt. Diese Informationen können mit dem folgenden Link abgerufen werden: https://fcld.ly/verm

Hinweise zu den beiden Vermissten, insbesondere zu deren Aufenthaltsort, nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell