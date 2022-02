POL-NB: Demonstrationsgeschehen in mehreren Städten des Landkreises

Landkreis MSE (ots) -



Für den Abend des 07.02.2022 wurden bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte erneut von mehreren Personen und Parteien Demonstrationen in verschiedenen Städten angemeldet. Die Verantwortlichen rechneten für die Versammlungen in Neubrandenburg, Neustrelitz, Waren, Röbel, Malchow und Stavenhagen insgesamt mit bis zu 3.500 Versammlungsteilnehmern. Inhaltlich griffen alle Demonstrationen die Corona-Politik von Bundes- und Landesregierung auf und bezogen hierzu eine zustimmende oder ablehnende Position.



Alle Versammlungen fanden in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr statt und wurden von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Neubrandenburg und Unterstützungskräften aus dem Polizeipräsidium Rostock abgesichert.



Die erste Versammlung wurde gegen 17:00 Uhr eröffnet und fand als stationäre Mahnwache auf dem Neubrandenburger Marktplatz statt. Dem Aufruf des Anmelders schlossen sich 15 Teilnehmer an, um sich für die Corona-Schutzmaßnahmen und für das Impfen gegen das Corona-Virus auszusprechen. Die Demonstration wurde noch vor Beginn der Versammlung der sogenannten Corona-Kritiker beendet. Der seit Monaten regelmäßig stattfindenden Versammlung eines privaten Anmelders folgten bis zu 1.350 Personen. Als Aufzug bewegten sich die Demonstranten der zahlenmäßig größten Versammlung im Landkreis vom Marktplatz beginnend über die Demminer Straße durch die Ihlenfelder Vorstadt und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Aufgrund der Inanspruchnahme des verkehrsreichen Friedrich-Engels-Rings sowie der Demminer Straße kam es zu kurzzeitigem Rückstau des Fahrzeugverkehrs.



Ebenfalls zwei Versammlungen waren in der Residenzstadt Neustrelitz angemeldet. Zeitgleich begannen dort auf dem Marktplatz je eine Demonstration für und gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Der Mahnwache der Parteien Die Linke und die Grünen schlossen sich 15 Personen an, um ein Zeichen für die aktuelle Politik zu setzen. Dem Aufzug gegen die geltenden Maßnahmen schlossen sich etwa 410 Teilnehmer an. Sie zogen bis 20:10 Uhr entlang der angemeldeten Aufzugsstrecke durch die Neustrelitzer Innenstadt.



Kundgebungen, welche sich ausschließlich gegen den Umgang mit der Corona-Pandemie wandten, fanden in den Städten der Müritz-Region sowie in Stavenhagen statt.



In Waren kamen etwa 360 Menschen zusammen und zogen von 18:40 Uhr bis 19:20 Uhr durch die Innenstadt. Nahezu in der gleichen Zeit kamen auch in Röbel etwa 200 Demonstranten zu einem Aufzug durch das Stadtgebiet zusammen. In Malchow folgten circa 150 Menschen dem Aufruf und zogen als Demonstrationszug durch das südliche Stadtgebiet.



Der Versammlungsanmeldung einer Privatperson für eine Demonstration in Stavenhagen schlossen sich in der Spitze bis zu 135 Personen an. Die Versammlung startet und endete auf Marktplatz und führte durch die Innenstadt und unter anderem entlang der Bundesstraße 104 durch das westliche Stadtgebiet. Durch die kurzzeitige Sperrung der Bundesstraße kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.



Alle Versammlungen verliefen ohne Störungen und entsprechend der im Vorfeld geführten Absprachen mit der Versammlungsbehörde.



