POL-GÜ: Mit den Betrugsmaschen des Gewinnversprechens, Verkehrsunfalls und dem kaputte Handy wollen Betrüger an das Ersparte

Viel Ausdauer bewiesen die Betrüger bei einem Gewinnversprechen in Satow. Am 05.02.2022 kontaktierten sie die Familie das erste Mal und übermittelten die freudige Nachricht über den Gewinn von 38.500 Euro. Für die Übergabe des Geldes wird sich ein weiterer Mitarbeiter am Montag melden. Der Anruf ging am 07.02.2022 ein und nun wurde ihnen mitgeteilt, dass das Geld bereits verpackt sei und man für den Kurier noch einen Unkostenbeitrag von 500 Euro in Google-Pay-Karten entrichten müsste. Die Betrüger kannten sich aus und gaben noch Hinweise, in welchem Geschäft diese Karten erworben werden können. Es dauerte wohl zu lang und so riefen die Betrüger erneut an und fragten nach der Erledigung. In diesem Fall war der Mann nicht die Karten kaufen gegangen, sondern rief die Polizei.



Bereits in der vergangenen Woche ist aber ein 85 jähriger Mann in Güstrow auf die Verkehrsunfallmasche hereingefallen und übergab an die Betrüger 13.000 Euro.

Seine Tochter hätte einen Unfall gehabt und sein Enkel sei schwer verletzt worden. Um sie aus dem Gewahrsam zu holen müsse er eine Kaution bezahlen. Die zunächst geforderte Summe konnte er nicht aufbringen und so täuschte der vermeintliche Polizist am Telefon vor, mit einem Strafverteidiger zu sprechen und die Kautionshöhe herunterzuhandeln. Dazu müsse er wissen, wieviel Geld er bezahlen könnte und es ist ganz wichtig, dass er in der Leitung bleibe, nicht auflegt und mit niemandem spricht. Der Mann hielt sich dran und bekam wenig später die Info, dass sich ein Kurier zu ihm auf den Weg macht. So kam es zur Übergabe des Geldes. Am kommenden Tag wollte er nun die Unterlagen beim Gericht abholen. Den Mitarbeitern kam der Sachverhalt komisch vor und sie informierten die Polizei.



Es kann nicht genug gewarnt werden und so macht die Polizei erneut auf die im Landkreis Rostock relative neue Masche des WhatsApp-Betrugs aufmerksam.



Betrüger hatten am 07.02.2022 mit dieser Art des Betruges erneut Erfolg und erbeuteten über 9.000 Euro.

Das Opfer erhielt von einer ihr unbekannten Nummer eine WhatsApp, in der der Betrüger sich als Tochter ausgab. Das Handy sei defekt und nun habe sie, solange das Handy in der Reparatur ist, eine neue Nummer. Jedoch müssten noch wichtige Überweisungen gemacht werden und ob sie helfen kann. Im guten Glauben bezahlte die Mutter mehrere Forderungen.



Reden Sie mit Bekannten, Verwandten und Angehörigen über die unterschiedlichen Facetten des sogenannten Enkeltricks!

Seien Sie misstrauisch und übergeben kein Geld, keine Bankdaten und Gutschein Pins am Telefon heraus. Wenn Sie Zweifel haben, beenden Sie das Gespräch. Legen Sie selber auf und wählen selber die 110 der Polizei.



