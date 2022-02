Vermisstenfahndung nach zwei Mädchen aus Plau dauert weiterhin an

Details anzeigen Die Polizei bittet um Hinweise zu Samanda-Josefine Blanke und Yasmin Bannasch Die Polizei bittet um Hinweise zu Samanda-Josefine Blanke und Yasmin Bannasch

Die Vermisstenfahndung der Polizei nach zwei aus einem Wohnheim in Plau verschwundene Mädchen dauert weiterhin an. Seit dem 31.Januar dieses Jahres werden die 13-jährige Samanda-Josefine Blanke und die 15-jährige Yasmin Bannasch vermisst. Beide sind offenbar zusammen unterwegs (die Polizei informierte bereits am 01. Februar über diesen Vermisstenfall). Nach Prüfung zahlreicher Kontaktadressen und im Zuge weiterer Ermittlungen hat die Polizei nach wie vor keine Anhaltspunkte zum Aufenthalt beider Vermissten, die in der Vergangenheit jeweils schon mehrfach aus dem Wohnheim verschwunden waren. Allerdings nur kurzzeitig. Nach derzeitigen Erkenntnissen vermutet die Polizei, dass beide Mädchen mit einem Linienbus von Plau nach Parchim fahren wollten.

Personenbeschreibungen:

Samanda-Josefine Blanke ist 155 bis 160 Zentimeter groß und schlank. Sie trägt blondgefärbtes, schulterlanges Haar und ist mit einer weißen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet.

Yasmin Bannasch ist 165 Zentimeter groß und schlank. Sie trägt braunes, schulterlanges Haar und ist mit einer auffällig bunten Jacke bekleidet.

Hinweise zu beiden Personen, insbesondere zu deren derzeitigem Aufenthaltsort, nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen.