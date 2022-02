POL-NB: Trickdiebstahl in Malchow bring Seniorin um wertvollen Schmuck

Malchow (ots) -



Bereits am Freitag, dem 04.02.22 kam es in Malchow zu einem Trickdiebstahl.



Gegen 17 Uhr klingelte eine fremde Frau an der Haustür einer 89-Jährigen. Sie gab gegenüber der Seniorin an, vom Sozialamt zu sein und dringend mit ihr sprechen zu müssen.



Die Geschädigte ließ die Frau in die Wohnung, wo die angebliche Mitarbeiterin des Amtes darauf bestand, in der Küche mit ihr zu sprechen. Als die 89-jährige Deutsche die Küche kurz verlassen wollte, hieß es von der unbekannten Tatverdächtigen nur, dass das Gespräch noch nicht beendet sei.



Schließlich verließ die Unbekannte die Wohnung wieder. Den Inhalt des Gespräches konnte die Geschädigte nicht wiedergeben. Auch die Beschreibung der Frau war aufgrund einer fortgeschrittenen Sehbehinderung der Seniorin kaum möglich. Die Geschädigte konnte nur sagen, dass die Tatverdächtige auffallend klein war und eventuell mit russischem Akzent gesprochen hat.



Erst am nächsten Tag merkte die 89-Jährige, dass aus ihrem Schlafzimmer Bargeld und Schmuck entwendet worden sind. Es handelte sich um 8000 EUR Bargeld und Goldschmuck (Ketten, Anhänger, Armbänder und ein Ring) im Wert von ca. 3000 EUR.



Vermutlich ließ die Täterin eine zweite unbekannte Person unbemerkt in die Wohnung, welche die Diebstähle ausführte, während die Frau abgelenkt war.



Wir möchten noch einmal eindringlich darauf hinweisen, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Lassen Sie sich mögliche Ausweise zeigen und fragen Sie beim geringsten Zweifel telefonisch bei entsprechender Institution nach, ob alles seine Richtigkeit hat. Lassen sie die Unbekannten während der Rückfrage aber vor der abgesperrten Tür warten.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell