POL-LWL: Zwei Glätteunfälle zwischen Dümmer und Parum

Am Montagmorgen ereigneten sich auf der Landesstraße 042 zwischen Dümmer und Parum kurz nacheinander zwei Glätteunfällen, bei denen es zu Sachschäden kam. Verletzt wurde niemand. Zunächst kam in einer Kurve ein PKW von der Fahrbahn ab, der in weiterer Folge gegen eine Schutzplanke prallte. Kurz darauf verlor eine Autofahrerin auf selber Strecke die Kontrolle über ihren PKW und kam mit dem Fahrzeug von der Straße ab. Das Auto kippte im angrenzenden Graben auf die Seite. Die Fahrzeugführerin sowie zwei mitfahrende Kinder blieben unverletzt. Der bei beiden Unfällen entstandene Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.



