POL-LWL: Gartenlaube niedergebrannt

In Lübz ist am späten Sonntagnachmittag eine Gartenlaube komplett niedergebrannt. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Plauer Chaussee. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, Brandstiftung wird jedoch nicht ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



