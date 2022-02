POL-LWL: Mehrere Glätteunfälle in den vergangenen Stunden

Ludwigslust-Parchim (ots) -



In den vergangenen Stunden ereigneten sich auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim mehrere Glätteunfälle, bei denen eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Am Montagmorgen kam eine 50-jährige Autofahrerin zwischen Plate und Consrade nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem PKW in weiterer Folge gegen einen Straßenbaum. Dabei verletzte sich die Autofahrerin leicht. Sie wurde anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



Ebenfalls am Montagmorgen kam auf der Landesstraße 04 in Zarrentin ein PKW auf glatter Fahrbahn von der Straße ab und rutschte in einen angrenzenden Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.



Auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Neustadt-Glewe geriet am späten Sonntagabend ein PKW auf glatter Straße außer Kontrolle und drehte sich zunächst um die eigene Achse. Das Auto prallte anschließend gegen eine Schutzplanke und kam auf der Standspur zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der am Fahrzeug und an der Schutzplanke entstandene Gesamtschaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt.



