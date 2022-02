POL-HRO: Glätteunfälle auf der BAB 19 zwischen der AS Laage und AS Kavelstorf

Kavelsdorf (ots) -



Am 06.02.2022 gegen 22:15 Uhr ereigneten sich auf der Bundesautobahn

19 zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf in beiden

Fahrtrichtungen mehrere glättebedingte Verkehrsunfälle.



In diesem Bereich kam es auf einer Länge von ca. 500 m durch einen

plötzlichen Wetterumschwung, in Verbindung mit Schneefall und

überfrierender Nässe, zu spiegelglatten Fahrbahnen. Mehrere

Fahrzeugführer verloren witterungsbedingt die Kontrolle über ihre

Fahrzeuge und verunfallten.



Zum Glück blieb es nur bei zum Teil erheblichen Sachschäden.Insgesamt

nahm die Polizei fünf Unfälle auf. Der Gesamtsachschaden wird auf

etwa 48.000 Euro geschätzt. Neben den Fahrzeugen, welche alle nicht

mehr fahrbereit waren, wurden mehrere Meter Mittelschutzplanken sowie

Wildschutzzaun beschädigt.



