POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 06.02.2022 gegen 12.10 Uhr kam es in Neubrandenburg in der John- Schehr- Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 58jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Nissan hatte beim Rückwärtseinparken am rechten Fahrbahnrand einen PKW Mazda touchiert. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme im naheliegenden Krankenhaus durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.



