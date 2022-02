POL-GÜ: Mitteilung zu Versammlungslagen in Güstrow und Kröpelin

Güstrow/ Kröpelin (ots) -



Im Bereich der Polizeiinspektion Güstrow haben am 06.02.2022, ab 15:00 Uhr 45 Personen als Gegner der staatlichen Corona-Politik an zwei unangemeldeten Versammlung in Güstrow und Kröpelin teilgenommen. In Güstrow waren 15 Leute und in Kröpelin 30 Personen anwesend. Beide Demonstrationen wurden durch Polizeikräfte der Polizeiinspektion Güstrow begleitet. Anlässlich der unangemeldeten Versammlung wurde eine Strafanzeige wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen. Bei den Versammlungen wurde auf das Einhalten der derzeit gültigen Corona-LVO hingewiesen. Wo keine Masken aufgesetzt waren, so wurde auf den Abstand geachtet.



Bereits am 05.02.2022 haben Polizeikräfte eine für 17:00 Uhr angemeldete Versammlung in Güstrow begleitet. Dem Aufruf des Anmelders folgten 25 Personen, die Transparente und Plakate mitführten. Entlang der Aufzugsstrecke folgten 15 Personen des rechten Spektrums den Teilnehmern. Es kam zu versammlungstypischen Provokationen. Diese Gruppe wurde durch die eingesetzten Beamten angesprochen und auf ein normentsprechendes Verhalten hingewiesen. Gegen 18:30 Uhr wurde die Demonstration ohne Störungen beendet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell