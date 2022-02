POL-NB: Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 06.02.2022 gegen 05:35 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über den Brand in einem Mehrfamilienhaus am Platz des Friedens in Stralsund informiert.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund, welche kurz darauf am Ereignisort eintrafen, konnten feststellen, dass es im Hausflur der Hausnummer 5 eine starke Rauchentwicklung gab. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr Stralsund begannen unverzüglich mit der Brandbekämpfung.

Ein Notarzt sowie ein Rettungswagen waren ebenfalls mit vor Ort.

Es mussten insgesamt vier Personen durch die eingesetzten Polizeibeamten und der Feuerwehr, zum Teil auch mit Zuhilfenahme der Drehleiter, aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Bei den Hausbewohnern handelt es sich um eine 29-jährige weibliche Person, ein 11-jährigen Mädchen und zwei männliche Personen im Alter von 40 und 32 Jahren, welche im ersten Obergeschoss wohnen. Die Personen wurden vor Ort vorsorglich medizinisch begutachtet. Sie erlitten nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen.

Nach der Brandbekämpfung durften die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Aufgrund vorliegender Erkenntnisse ist der Brand im Kellerbereich des Hauses ausgebrochen und wurde offenbar absichtlich gelegt.

Die Polizeibeamten konnten vor Ort keine/-n Täter mehr feststellen. Auch eine Absuche im Nahbereich verlief zunächst negativ

Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Spurensuche vor Ort übernommen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen dem Verdacht der Brandstiftung.

Durch das Feuer ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000,-EUR entstanden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell