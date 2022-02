POL-HRO: Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 88jährigen Frau - Korrektur

Neustadt-Glewe (ots) -



Die vorausgegangene Meldung von 09:02 Uhr wird aufgrund Fehler in der Ortsangabe wie folgt korrigiert:



Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 88jährigen Frau aus einem Pflegeheim in Neustadt-Glewe (unsere Meldung von 03:58 Uhr) ist beendet.



Die Frau wurde gegen 08:30 Uhr im Stadtgebiet gefunden. Aufgrund einer Unterkühlung wurde sie zur Behandlung ins Krankenhaus transportiert.



Portale die zur Unterstützung der Fahndung Daten und Bild übernommen haben, werden gebeten diese wieder zu löschen.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell