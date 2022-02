POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neustrelitz (LK MSE) (ots) -



Am 05.02.2022, um 18:44 Uhr kam es auf der L341 zwischen Feldberg und Lüttenhagen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 38-jähriger Fahrzeugführer und seine 31-jährige Beifahrerin fuhren aus Richtung Feldberg kommend in Richtung Lüttenhagen. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der 38-jährige Hyundai- Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet infolgedessen in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er frontal mit einem aus Richtung Lüttenhagen kommenden PKW (Peugeot), in welchem sich ein 61-jähriger Fahrer, seine 52-jährige Beifahrerin und ein Hund befanden.

Alle Fahrzeuginsassen wurden durch die Kollision schwer verletzt. Drei Personen wurden mittels Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht, während eine Person durch einen Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Rostock verlegt werden musste. Der ebenfalls verletzte Hund wurde durch einen Neustrelitzer Tierarzt medizinisch versorgt und vorläufig beherbergt.

Alle beteiligten Personen sind deutscher Staatsangehörigkeit. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Zur Bergung der Verunfallten und deren Fahrzeuge und zur Verkehrsunfallaufnahme musste die L341 für 4 Stunden gesperrt werden.

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ordnete den Einsatz der DEKRA und die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge an. Das Kriminalkommissariat Neustrelitz ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Unfallverursacher.



