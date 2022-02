POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses

Neu Kaliß (ots) -



In der Nacht vom 05.02.2022 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem

Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in 19294 Neu Kaliß. Im Zuge

der Löscharbeiten mussten dabei die Bewohner des Hauses evakuiert und

in einer Notunterkunft untergebracht werden.

Der Brand griff nicht auf die Wohnungen des Hauses über, allerdings

sind die Wohnräume aufgrund von Beschädigungen durch Löschwasser

aktuell nicht bewohnbar.



Es kamen mehrere freiwillige Feuerwehren der umliegenden Gemeinden,

u.a. aus Malliß, Heiddorf, Alt Jabel, Groß Schmölen, Polz und

Ludwigslust, sowie zwei Rettungswagen zum Einsatz.



Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden

beläuft sich nach aktuellen Einschätzungen auf etwa 100.000EUR. Die

genaue Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei

hat dazu ihre Ermittlungen aufgenommen.



