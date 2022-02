Öffentlichkeitsfahndung nach 88-Jähriger aus Neustadt-Glewe

Details anzeigen Bild der Vermissten Bild der Vermissten

Seit dem 05.02.2022, gegen 19:00 Uhr, ist die 88-jährige Marianne Link aus dem Alten- und Pflegeheim „Lewitz“ in Neustadt-Glewe vermisst. Sie ist an Demenz erkrankt und möglicherweise in einer hilflosen Lage. Frau Link kann wie folgt beschrieben werden:



- kleine, schlanke Statur

- schulterlange, glatte, graue Haare

- Brillenträgerin

- violette Daunenjacke mit Aufnäher der Pflegeeinrichtung

- schwarze Stoffhose



Bisher führten die durchgeführten Suchmaßnahmen mittels Polizeihubschrauber und Fährtenhund nicht zum Auffinden der Vermissten.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Ludwigslust unter der Tel.-Nr.: 03874/411-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.



i.A.

L. Klempert,

Polizeihauptrevier Ludwigslust