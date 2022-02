Öffentlichkeitsfahndung nach einem 82-jährigen Vermissten aus Stralsund

Details anzeigen Hubert Neumann Hubert Neumann

Seit dem 05.02.2022, ca. 14:30 Uhr, wird der 82-jährige Hubert Fritz Neumann aus der Hansestadt Stralsund vermisst. Er wurde am Nachmittag des 05.02.2022 letztmalig in der Nähe der Poliklinik am Frankenwall gesehen. Herr Neumann benötigt dringend medizinische Hilfe.

Personenbeschreibung:

- ca. 160 cm groß

- sehr schlanke/dünne Gestalt

- graue, eher ungepflegte Haare

- sehr gut fußläufig unterwegs, jedoch ohne Orientierungssinn

- schwarze Jogginghose,

- dunkelblauer Pullover,

- dunkle (viel zu große herunterhängende) Jacke,

- dunkle Lederhalbschuhe

- geht in leicht gebückter Haltung

- rechte Hand ist in einer verkrampften Haltung (halbhoch am Körper)

- leidet unter stark fortschreitender Demenz

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe! Wer hat Herrn Neumann gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831-2890624, jede andere Polizeidienststelle, der Polizeinotruf 110 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de