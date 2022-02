POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 19 zwischen der AS Glasewitz und AS Güstrow Süd in Richtung Wittstock

Glasewitz (LK Rostock) (ots) -



Am 05.02.2022 gegen 06:00 Uhr ereignete sich unweit der Anschlussstelle Glasewitz in Fahrtrichtung Wittstock ein Verkehrsunfall, bei dem eine 47- jährige Fahrerin eines Skoda aus der Hansestadt Rostock und ihre 7-jähirge Tochter leichtverletzt worden sind.



Der 35-jähriger Fahrer eines BMW, ebenfalls aus der Hansestadt Rostock befuhr die BAB 19 aus Rostock kommend, in Fahrtrichtung Wittstock. Kurz hinter der Anschlussstelle Glasewitz befuhr er den linken Fahrstreifen, um die 47-Jährige, die sich mit ihrem Skoda auf dem rechten Fahrstreifen befand, zu überholen. Aufgrund von Schneeregen war die Fahrbahn glatt. Beim Überholvorgang verlor der Fahrer des BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte seitlich mit dem Pkw der Geschädigten. Durch die Kollision kam der Pkw Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und durchbrach den Wildschutzzaun. Erst nach 160 Metern kam der Pkw zum Stehen.



Die Fahrzeugführerin und ihre 7-Jährige Tochter wurden bei dem Unfall leichtverletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Er konnte seine Fahrt im Anschluss fortsetzen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7500EUR geschätzt.



Rebecca Klaus

Polizeikommissarin

Autobahnverkehrspolizeirevier Dummerstorf

Außenstelle Linstow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell