POL-NB: E-Scooter-Fahrer unter Einfluss von Alkohol

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am 05.02.2022, gegen 01.15 Uhr, fiel in Stralsund der Führer eines E-Scooters auf, welcher in leichter Schlangenlinie den Gehweg befuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der Fahrzeugführer auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der 17- jährige Stralsunder das Kraftfahrzeug mit 1,55 Promille führte und der körperlichen Koordination nicht mehr mächtig war. Im Anschluss der Blutprobenentnahme wurde der Jugendliche an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren zum Verdacht der Trunkenheitsfahrt wurde eröffnet.



