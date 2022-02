POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am Freitag den 04. Februar fand in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00

Uhr in Schwerin eine angemeldete Versammlung mit folgendem Thema

statt: "Mit Verantwortung, Empathie und gesundem Menschenverstand

durch die Covid-19-Krise - MV hält zusammen."



Auf dem Marktplatz versammelten sich ab 18:00 Uhr bis zu 200

Menschen und stellten auf den Treppen des Säulengebäudes Kerzen, im

stillen Gedenken an die Verstorbenen in der Corona-Pandemie, ab.



Die Versammlung verlief ohne Störungen.





