POL-HRO: Nicht angemeldete Versammlung in der Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



Am Freitagabend gegen 18:13 Uhr teilten mehrere Anrufer über den

Notruf 150 Personen in der Kröpeliner Straße, Höhe Uniplatz, mit.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Personengruppe

feststellen. Sie bewegten sich in Form eines Aufzuges geschlossen

durch die Rostocker Innenstadt (Neuer Markt/Kröpeliner

Straße/Kröpeliner Tor).



Die Veranstaltungsteilnehmer skandierten lautstark: "Friede,

Freiheit, Selbstbestimmung" und verliehen ihren Worten mit

Trillerpfeifen und einer mitgeführten Lautsprecherbox Nachdruck. Die

Polizeikräfte zählten zwischenzeitlich 250 versammelte Personen.



Die Teilnehmer, der nicht angemeldeten Veranstaltung, verhielten sich

friedlich, beeinträchtigten jedoch zeitweilig den Straßenverkehr.

Gegen 19:00 Uhr löste sich die Verammlung auf.



Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren bezüglich des Verstoßes

gegen das Versammlungsgesetzes eingeleitet.



i.A.



Christine Teschen, POKin

Einsatzleitstelle

PP Rostock



