POL-NB: Verkehrskontrolle in Demmin endet mit einer Strafanzeige

In der Nacht des 04.02.2022 führte die Demminer Polizei eine Verkehrskontrolle in der Rosenstraße in Demmin durch. Der polizeibekannte 55-jährige Fahrzeugführer des kontrollierten Pkw wies sich zur Feststellung der Identität mit einem Fantasiedokument aus und konnte den Beamten keinerlei Dokumente für das geführte Fahrzeug vorlegen. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw seit langem außer Betrieb gesetzt ist und zudem eine behördliche Anordnung zur Entstempelung der Kennzeichen vorliegt. Ein Führen des Fahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum war mit der Abmeldung nicht mehr zulässig. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel sowie die angebrachten Kennzeichen wurden durch die Beamten sichergestellt.



Der Fahrzeugführer, welcher aus dem Bereich Altentreptow stammt, muss sich nun wegen der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung verantworten. Die Ermittlungen dazu führt die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin.



