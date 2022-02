POL-NB: Versuchter Diebstahl von Champagnerflaschen, Täter verletzt Ladendetektiv

Neubrandenburg (ots) -



Am 03.02.2022 betrat eine 17-jährige männliche Person gegen 18:30 Uhr ein Einkaufszentrum am Oberbach in 17033 Neubrandenburg. Die Person wurde durch den Ladendetektiv des Supermarktes dabei beobachtet, wie er vier Flaschen Champagner im Wert von ca. 205,00 Euro in seinen mitgeführten Rucksack packte und in Richtung des Infobereiches ging. Noch bevor der 17-jährige Täter die Verkaufsfläche über den Infobereich verlassen konnte, bemerkte er den Ladendetektiv, brach sein Vorhaben ab und packte die Champagnerflaschen wieder aus. Die Person wurde auf diesen Umstand angesprochen und anschließend aufgefordert, den Ladendetektiv in die Büroräume zu begleiten. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und versuchte zu flüchten. Der Ladendetektiv beabsichtigte den Täter an der Flucht zu hindern und wurde dabei durch den 17-Jährigen leicht verletzt.



Die Ermittlungen wegen des versuchten Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung werden durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



