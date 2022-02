POL-NB: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Neustrelitz (ots) -



Am späten Nachmittag des 03.02.2022 gegen 18:10 Uhr kam es auf der B 193, in der Ortslage Peckatel, einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Transporter. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der, aus Brandenburg stammende, Fahrer des Lkw die B 193 aus Neustrelitz kommend in Richtung Penzlin. In der Ortslage Peckatel bemerkte der 54-jährige Deutsche einen Transporter, welcher am rechten Fahrbahnrand, mit zwei Rädern auf dem Gehweg, parkte, zu spät und fuhr auf diesen auf. Der 34-jährige ivorische Fahrer des Transporters befand sich während des Unfalls im Fahrzeug und wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Er musste zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Neustrelitz verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt 25.000 Euro. Auf Grund des Unfalls kam es zu zeitweisen Einschränkungen im Fließverkehr.



im Auftrag



Raphael Wittek

Kriminalrat

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell