POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Greifswald (ots) -



Am 03.02.2022 gegen 17:56 Uhr kam es auf der B 105 bei Mesekenhagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter. Dabei befuhr ein 53-jähriger Deutscher mit seinem VW Transporter die B105 aus Richtung Stralsund kommend. Auf Höhe Mesekenhagen-Kowall wollte er nach links in Richtung Gristow abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 60-jährigen deutschen Fahrer eines Ford C-Max. Der Unfallverursacher kollidierte mit der hinteren linken Fahrzeugseite des Pkw, sodass sich dieser mehrfach drehte und erst nach ca. 50m zum Stehen kam.



Durch den Unfall wurde niemand verletzt, allerdings waren beide Fahrzeuge nicht fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.



Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch auf. Der Atemalkoholwert belief sich auf 2,02 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Zur Bergung der beiden Fahrzeuge musste die B105 voll gesperrt werden, der Verkehr wurde auf die alte B96 umgeleitet. Weiterhin musste zur Bereinigung des Splitterfeldes die Feuerwehr hinzugezogen werden.



Es erschien die freiwillige Feuerwehr Mesekenhagen mit zwei Einsatzfahrzeugen und insgesamt 14 Kameraden.





