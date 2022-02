POL-HRO: Brand Stallgebäude in Wittenburg

Rostock (ots) -



Am 03.02.2022 gegen 17:00 Uhr kam es zum Brand eines Stallgebäudes in

19243 Wittenburg. Hierbei kam es zu Sachschäden am Stall und einer

Garage. Ebenfalls brannte ein Traktor in der Garage vollständig aus.

Aufsteigender Qualm führte kurzzeitig zur Sichtbehinderung für

umliegende Verkehrsteilnehmer.



Der Gesamtschaden beträgt 100.000 Euro. Personen wurden nicht

verletzt. Alle Jungrinder konnten aus dem Stall gerettet werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.



Im Auftrag

Patrick Gaidies

Polizeirevier Hagenow



