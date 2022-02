POL-NB: 30-Jährige im Supermarkt bedroht

Neustrelitz (ots) -



Die Polizei Neustrelitz wurde am 02.02.2022 gegen 17:50 Uhr in die Aldi-Filiale in der Penzliner Straße in 17235 Neustrelitz gerufen.



Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand fiel der 30-jährigen Mitarbeiterin der besagten Filiale im Bereich der Kassen eine männliche Person auf, welche möglicherweise einen Ladendiebstahl begeht. Darauf angesprochen, bedrohte der Täter die Mitarbeiterin, ließ das Diebesgut zurück und flüchtete anschließend in derzeit unbekannte Richtung.

Den Unbekannten beschrieb die Geschädigte als etwa 35 Jahre alt mit dunklen schwarzen Haaren. Die Person trug eine blaue Jeans sowie eine blaue Daunenjacke und einen grauen Rollkragenpullover. Laut des Erscheinungsbildes, könnte es sich um eine männliche Person mit Migrationshintergrund handeln.



Ein weiterer Mitarbeiter der Filiale folgte dem Täter und konnte erkennen, dass dieser in einen schwarzen Pkw stieg, in welchem mindestens zwei weitere Personen aufhältig waren.



Vor Ort konnten mehrere Spuren durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg gesichert werden.



Die Ermittlungen zur Tat werden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt. Anwohner und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, zum Täter oder dem besagten Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981/2580 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



