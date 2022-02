POL-HRO: Polizei stellt Fahrzeugdieb nach Verkehrsunfall

Rostock (ots) -



Wegen einer ganzen Reihe von Straftaten wird jetzt gegen einen 31-Jährigen ermittelt, der am Mittwochnachmittag mit einem gestohlenen Pkw zwei Verkehrsunfälle verursachte.



Der Tatverdächtige hatte am 02.02.22 gegen 15:00 Uhr von dem Parkplatz einer Kleingartenanlage einen Pkw Dacia entwendet. Zuvor hatte er den Autoschlüssel aus dem Garten des Fahrzeugbesitzers gestohlen. Der 69-Jährige hatte kurz darauf den Diebstahl bemerkt und sah den Tatverdächtigen dann mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz fahren.



Nur kurze Zeit später wurde die Polizei über eine Unfallflucht informiert. Der 31-jährige Tatverdächtige war mit dem gestohlenen Dacia in der Urho-Kekkonen-Str. von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Zaun gefahren und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nur drei Minuten später fuhr der aus Litauen stammende Mann auf einen vor ihm fahrenden BMW auf. Auch hier wollte er den Unfallort verlassen, wurde aber durch Zeugen daran gehindert. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille.



Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen. Gleichzeitig wird geprüft, ob weitere Straftaten auf das Konto des 31-Jährigen gehen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell