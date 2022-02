POL-HRO: Zeugen gesucht - Kriminalpolizei ermittelt nach Pkw-Bränden in Rostock

Rostock (ots) -



Nachdem es im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen zu Pkw-Bränden gekommen war, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5137207).



Gegen 02:00 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt die brennenden Fahrzeuge in der Flensburger Straße/ Höhe der Autowaschanlage fest. Am heutigen Donnerstagvormittag erfolgte in Zusammenarbeit mit einem Brandursachenermittler eine kriminaltechnische Untersuchung der Fahrzeuge. Im Ergebnis kann eine technische Ursache für den Brand ausgeschlossen werden.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Möglicherweise haben Zeugen am 03.02.22 zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr in der Flensburger Straße/ Höhe der Autowaschanlage Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Straftat stehen könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



