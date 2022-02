POL-GÜ: Zwei verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der B104

Güstrow/ Teterow (ots) -



Ein Sachschaden von 30.000 Euro ist am 03.02.2022 gegen 06:55 Uhr auf der B014, Anschlussstelle Güstrow, entstanden.

Der Fahrer des VW Crafter befuhr die B104 in Richtung Teterow und wollte nach links auf die A19 auffahren. Als er mit dem Abbiegen begonnen hatte, stieß er mit dem entgegenkommenden VW Caddy zusammen.

In der Folge des Unfalls sind beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zwei der vier am Unfall beteiligten Personen wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen und zeitweisen Vollsperrung für mehr als eine Stunde. Die konkreten Umstände des sogenannten Abbiegeunfalls müssen im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden.

Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.



