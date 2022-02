POL-LWL: Frau fuhr im Kofferraum mit

Karrenzin/Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 bei Parchim hat die Polizei am Mittwochnachmittag eine Frau als Mitfahrerin im Kofferraum eines PKW entdeckt. Die Polizei stoppte das mit drei Personen besetzte Auto daraufhin. Bei der Kontrolle bestätigte sich dann der Vorfall. Die 45-jährige Frau saß tatsächlich während der Fahrt im Kofferraum des Kombi- PKW, der aus Richtung Schwerin in die Region Parchim unterwegs war. Die Umstände hierfür wurden durch den Fahrer auch recht schnell erläutert. Die drei Insassen hatten mehrere Fenster gekauft, die aber derart sperrig waren, dass sie nicht in den Kofferraum des Autos passten. Kurzerhand wurden sie auf die Rücksitzbank des PKW verladen, wodurch allerdings kein Sitzplatz mehr für die Frau zur Verfügung stand. Aus dem Grunde musste die Frau die Heimreise im Kofferraum des Audi antreten. Besorgte Autofahrer hatten in diesem Zusammenhang die Polizei darüber informiert, dass eine Frau aus dem Heckfenster des PKW guckt. Letztlich hat die Polizei gegen den 50-jährigen Autofahrer ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro erhoben und die Weiterfahrt unterbunden.



