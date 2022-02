POL-HRO: Brandstiftung in Rostock-Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Am 03.02.2022, gegen 02:00 Uhr, kam es in der Flensburger Straße im

Rostocker Stadtteil Lichtenhagen zu einem Brand, bei welchem

insgesamt vier PKW beschädigt wurden. Ein PKW BMW sowie ein PKW

Citroen brannten dabei vollständig aus, zwei weitere Fahrzeuge wurden

durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden

von ca. 90.000 EUR.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung

aufgenommen.



