POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden

Am 02.02.2022, gegen 16:55 Uhr kam es auf der Bundesstraße 105 in Richtung Stralsund zwischen dem Abzweig Bartelshagen II und Wiepkenhagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Der 62-jährige Fahrer eines VW beabsichtigte von der B 105 nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Der 54-jährige Fahrer eines KIA überholte den vor ihm fahrenden PKW und stieß mit dem abbiegenden Fahrzeug zusammen. Im Zuge des Überholvorganges überfuhr der 54-Jährige eine Sperrfläche.



Der Fahrer des KIA kam bei dem Unfall von der Straße ab und wurde schwerverletzt. Er musste zur weiteren Behandlung in eine Stralsunder Klinik verbracht werden. Der Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen.



In der Atemluft des Unfallverursachers wurde Alkoholgeruch festgestellt. In diesem Zusammenhang wurde eine Blutprobe entnommen.



Gegen den Fahrzeugführer des KIA wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Führerschein des 54-jährigen Verkehrsteilnehmer wurde durch die Beamten vor Ort sichergestellt.



Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 20.000,- EUR. Die B 105 war zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. zwei Stunden voll gesperrt.



Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



