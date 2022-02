POL-NB: Zwei Verkehrsunfälle auf der B 108

Waren (ots) -



Am 02.02.2022 wurden Beamten des Polizeihauptreviers Waren zu einem Verkehrsunfall auf der B 108 gerufen.



Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 10:45 Uhr zwischen Marxhagen und Baumgarten auf Höhe der Kalkberger Tannen. Nach bisherigem Erkenntnisstand, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Lkw und dem dazugehörigen, mit Wirtschaftsdünger beladenem Anhänger die B 108 in Richtung Waren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke.



Zum Abpumpen des Wirtschaftsdüngers erschien ein Kollege des Verunfallten mit einem gleichartigen Lkw vor Ort. Nachdem die Abpumpmaßnahmen beendet wurden, setzte der 29-jährige Kollege seine Fahrt in Richtung Teterow fort. Zirka 300 Meter vom Unfallort entfernt, beabsichtigte der Lkw-Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine die Vorbeifahrt zu gewähren, kollidierte dabei jedoch ebenso rechtsseitig mit der Schutzplanke.



Die B 108 musste zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn vorübergehend halbseitig gesperrt werden.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.



