POL-NB: Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle in Demmin

In dem Zeitraum vom 23.01.2022, 10:00 Uhr bis 30.01.2022, 10:00 Uhr, kam es in 17109 Demmin, Meyenkrebs, zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle.



Nach bisherigen Erkenntnissen, verschafften sich derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Firmengelände und folglich gewaltsam Zugang zu der darauf befindlichen Lagerhalle. In dieser wurden mehrere Starkstromleitungen angegriffen und eine unbekannte Menge an Buntmetall entwendet.



Die geschätzte Schadenshöhe beträgt bislang zirka 5.000,00 Euro.



Vor Ort wurden mehrere Spuren durch die eingesetzten Beamten gesichert.



Die Kriminalpolizei Demmin hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die zu den Tatzeiten in der Nähe der Tatorte auffällige Fahrzeug- und Personenbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998-2540 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



