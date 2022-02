POL-NB: Mehrere Einbrüche in Umspannwerke

Malchin/Demmin (ots) -



In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Einbrüchen in Umspannwerke in den Bereichen Demmin, Malchin und Altentreptow.



In dem Tatzeitraum vom 28.01.22 13:40 Uhr - 31.01.22 08:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Firmengelände des Umspannwerkes in der Teetzlebener Chaussee in 17087 Altentreptow. Das Eindringen in die Räumlichkeiten des Gebäudes misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.



Vom 21.1.22 07:50 Uhr - 31.1.22 09:30 Uhr gelangten ebenfalls derzeit unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände des Windparks in 17111 Kletzin. Nach bisherigen Erkenntnissen, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Stationsinneren und entwendeten mehrere Erdungsseile im Wert von 900,00 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 400,00 Euro.



Ein weiterer Einbruch ereignete sich in dem Zeitraum vom 19.01.22 15:00 Uhr - 31.01.22 10:35 Uhr. Auch hier verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gelände und den Räumlichkeiten des Umspannwerkes Groß Teetzleben bei Altentreptow und entwendeten mehrere Erdungskabel im Wert von 600,00 Euro. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 600,00 Euro.



Vom 27.01.22 00:00 Uhr - 31.01.22 11:00 Uhr gelangten unbekannte Täter widerrechtlich in die Räumlichkeiten des Umspannwerkes an der K 44 zwischen Kalübbe und Breesen und entwendeten mehrere Erdungskabel. Der Stehlschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der Sachschaden wird mit 1.000 Euro angegeben.



Die Ermittlungen zur Tat werden durch die Kriminalkommissariatsaußenstellen Malchin und Demmin geführt.



Zeugen, die zu den Tatzeiten in der Nähe der Tatorte auffällige Fahrzeug- und Personenbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-2310, der Polizei in Demmin unter 03998-2540 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



