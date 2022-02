POL-LWL: Kabeldieb flüchtete mit Krankenfahrstuhl

Parchim (ots) -



Ein mutmaßlicher Kabeldieb ist am Dienstag in Parchim mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl vom Tatort geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr in der Wossidlostraße. Der unbekannte Mann soll laut einer Zeugenaussage mit dem Versehrtenfahrzeug auf ein Privatgrundstück gefahren sein und dort zunächst ein Verlängerungskabel durchtrennt haben, das durch eine Wand aus dem Haus in Freie führte. Anschließend soll sich der Mann eine Kabeltrommel samt 50 Meter Elektrokabel zwischen die Beine geklemmt und mit dem Krankenfahrstuhl in Richtung Weststadt davongefahren sein. Er soll augenscheinlich über 60 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Zudem trug der Mann einen grauen Vollbart sowie langes graues Haar. Die Grundstücksbesitzerin erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls gegen Unbekannt. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen. Der entstandene Schaden soll sich auf ca. 200 Euro belaufen.



