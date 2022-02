POL-HST: Unbekannte erbeuten Tabakwaren aus Zigarettenautomaten

Barth/Löbnitz (ots) -



Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in Löbnitz, in der Straße "Zu den Garagen", Tabakwaren aus einem Zigarettenautomaten entwendet, nachdem der oder die Täter diesen gewaltsam geöffnet haben. Die Tat geschah bereits im Zeitraum vom 18.11.2021 bis zum 16.12.2021



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231/6720 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden bzw. sich über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell