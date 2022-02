POL-HRO: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Gadebuch (ots) -



Am Dienstagabend gegen 19:56 Uhr teilten mehrere Hinweisgeber über den Notruf einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße in Gadebusch mit.



Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten auf einem Balkon des Mehrfamilienhauses abgestellte Möbelteile in Brand, der sich dann bis in die dazugehörige Wohnung erstreckte. Ein weiteres Ausbreiten des Brandes konnte durch die Kameraden der Feuerwehr verhindert werden. Die betroffene Wohnung ist vorerst unbewohnbar. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt, jedoch erlitten zwei Bewohner des Hauses einen Schock und wurden durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000EUR geschätzt. Die 32jährige Geschädigte und ihre beiden Kinder kamen in einer Ersatzwohnung unter.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886-7220 zu melden.



POKin Cristin Langwald

Polizeiinspektion Wismar

Polizeirevier Gadebusch



