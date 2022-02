Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Kindern aus Plau am See

Seit dem 31.01.2022 gegen 16:45 Uhr werden die 13-jährige Samanda-Josefine Blanke und die 15-jährige Yasmin Bannasch aus einer Wohngruppe in Plau am See vermisst. Beide kehrten nicht zu dem vereinbarten Zeitpunkt in die Einrichtung zurück.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass beide Vermisste gemeinsam unterwegs sind und mit einem Linienbus von Plau am See nach Parchim fahren wollten. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen konnten die Kinder bisher nicht aufgegriffen werden. Die Bevölkerung wird um Unterstützung zum Auffinden der Kinder gebeten.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens können beide Personen wie folgt beschrieben werden:

Samanda-Josefine Blanke ist ca. 1,55 m – 1,60 m groß und hat eine schlanke Statur. Sie trägt (unnatürlich wirkendes) blondgefärbtes schulterlanges Haar. Bekleidet ist sie mit einer weißen Jacke und einer dunklen Hose.

Yasmin Bannasch ist ca. 1,65 m groß und hat eine schlanke Statur. Sie trägt braunes schulterlanges Haar. Bekleidet ist sie mit einer auffällig bunten Jacke und einer vermutlich dunklen Hose.

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Samanda-Josefine Blanke und Yasmin Bannasch nimmt das Polizeirevier Plau am See unter der Telefonnummer 038735-8370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.