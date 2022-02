POL-HWI: Diebstahl von Landwirtschaftlichem Betriebsgelände

Stepenitztal (ots) -



Die Grevesmühlener Polizei war am vergangenen Sonntag in der Ortschaft Stepenitztal auf einem Betriebsgelände zweier Agrarbetriebe eingesetzt, da dort unter anderem in zwei Lagerhallen eingebrochen wurde.



So drangen der oder die Unbekannten im Zeitraum von Samstag (29. Januar), 09:30 Uhr, bis Sonntag, 09:30 Uhr, in zwei Lagerhallen sowie drei Container auf dem Betriebsgelände in der Straße An der Stepenitz ein. Sie entwendeten aus einem dort abgestellten Mähdrescher circa 950 Liter Dieselkraftstoff sowie einen Werkzeugkoffer mit speziellem Mähdrescherwerkzeugen. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsgeschehen geben können oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.



