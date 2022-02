POL-HST: Hirsch verursacht folgenschweren Verkehrsunfall

Bergen auf Rügen (ots) -



Am gestrigen Montag (31.01.2022) ereignete sich auf der Insel Rügen, gegen 10:00 Uhr, ein Verkehrsunfall bei dem die beiden Unfallbeteiligten teils schwer verletzt wurden und die Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren ein Opel Astra und ein VW Crafter hintereinander die Bundesstraße 96 von Lietzow kommend in Richtung Bergen. Kurz hinter der Abfahrt Jarnitz sprang plötzlich ein Hirsch von rechts auf die Fahrbahn. Um eine Kollision mit dem Tier zu vermeiden, bremste der 42-jährige griechische Fahrer des Opel sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Er konnte zwar einen Zusammenstoß mit dem Hirsch verhindern, allerdings fuhr der 52-jährige deutsche Fahrer des VW Crafter nahezu ungebremst auf den Opel auf. Beide Fahrer wurden in der Folge des Zusammenstoßes verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Bergungsunternehmen abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden, der derzeit auf rund 15.000 Euro geschätzt wird.



Neben der Polizei und dem Rettungsdienst kam auch die Freiwillige Feuerwehr aus Ralswiek zum Einsatz, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen von der Fahrbahn zu entfernen.



Die Straße musste im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme für etwa eine Stunde, zeitweise voll, gesperrt werden.



