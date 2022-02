POL-LWL: Scheune in Boddin niedergebrannt (Ergänzungsmeldung)

Boddin (ots) -



Auf einem Privatgrundstück in Boddin ist am Dienstagmorgen eine kleine Scheune niedergebrannt. Das Feuer in dem etwa 100 Quadratmeter großen Gebäude brach aus noch unbekannter kurz vor 08 Uhr aus. Die Flammen griffen rasch auf die gesamte Holzkonstruktion des Gebäudes über. Durch den Brand wurde auch eine im Gebäude installierte Heizungsanlage samt Heizöltank sowie drei Motorräder zerstört. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Zudem musste der Besitzer der Scheune wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vor Ort medizinisch behandelt werden. Insgesamt 8 Freiwillige Feuerwehren aus der Region kamen zum Löscheinsatz, in dessen Zuge die angrenzende Landesstraße zwischen Wittenburg und Lützow voll gesperrt werden musste. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und ermittelt jetzt zur Brandursache.



