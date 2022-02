POL-HRO: Start der Verkehrskontrollen ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit den Schwerpunkten ´Vorfahrt/Vorrang´ sowie ´Kontrolle Güterverkehr´

Details anzeigen Imagebild der Landespolizei MV zur Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ Februar 2022 Imagebild der Landespolizei MV zur Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ Februar 2022

Rostock (ots) -



Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten

Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit den

Schwerpunkten "Vorfahrt/Vorrang" sowie "Kontrolle Güterverkehr".



Das Missachten von Vorfahrts- und Vorrangregelungen zählt seit Jahren

zu den Hauptunfallursachen in Mecklenburg-Vorpommern. In diesem

Zusammenhang wurden im Jahr 2020 in unserem Bundesland insgesamt 736

Unfälle gezählt, bei denen die beteiligten Personen leicht verletzt,

schwer verletzt oder gar getötet wurden. Dabei sank die Zahl der

Unfälle im Polizeipräsidium Rostock im Vergleich zum Vorjahr von 448

auf 405, im Polizeipräsidium Neubrandenburg von 412 auf 331.



Dieser Rückgang ist vornehmlich auf die damals geltenden

Pandemieregelungen zurückzuführen. Für das Jahr 2021 kann daher von

ähnlichen Zahlen wie 2020 ausgegangen werden.



Trotz der rückläufigen Zahlen bleibt die Missachtung von Vorfahrt-

und Vorrangregelungen weiterhin die zweithäufigste Ursache bei den

Verkehrsunfällen in Mecklenburg-Vorpommern. Aus diesem Grund widmet

sich die Landespolizei im Monat Februar diesem Thema und führt in

allen acht Polizeiinspektionen verstärkt entsprechende

Verkehrskontrollen durch.



Ein weiterer Schwerpunkt der themenorientierten Verkehrskontrollen

liegt insbesondere in der Woche vom 7. bis 13. Februar 2022 auf dem

Güter- und Busverkehr. Dieser unterliegt in besonderem Maße

speziellen Vorschriften, deren Nichteinhaltung zu folgenschweren

Verkehrsunfällen führen kann. Die Schwerpunktkontrollen umfassen

sowohl die Einhaltung von Sozialvorschriften (z. B. Lenk- und

Ruhezeiten), technischen Mängeln aber auch die Ladungssicherheit.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell