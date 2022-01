POL-GÜ: Diebe stehlen Fernseher aus einem Hotel

Kühlungsborn (ots) -



Schiebetüren, die sich nicht so bewegen wie üblich, ließen den Mitarbeiter in einem Hotel in der Dünenstraße in Kühlungsborn am 31.01.2022 gegen 06:40 Uhr aufmerksam werden und feststellen, dass hier wohl unberechtigte Personen unterwegs waren. Er informierte die Polizei und im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass Flachbildschirme entwendet und angebrachte Technik beschädigt wurden. Auf Grund der vorgefundenen Spurenlage kam der Kriminaldauerdienst Rostock zur Tatortarbeit zum Einsatz. Der Sachschaden wird mit 3.500 Euro angegeben.



