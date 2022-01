POL-GÜ: Täter brechen in Landmaschinenhandel ein und entwenden Werkzeuge

Roggentin (ots) -



Am 29.01.2022 gegen 22:40 Uhr ging die Meldung ein, dass bei einem Landmaschinenhandel in Roggentin ein Einbruchalarm aufgelaufen sei. Am Einsatzort bestätigte sich die Vermutung. Unbekannte Täter hatten Türen beschädigt, um sich zu unberechtigt Zutritt zu verschaffen. Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Zunächst konnte festgestellt werden, dass aus dem Verkaufsraum mehrere Werkzeuge, wie Motorsäge, Heckenschere, Motorsense, Laubsauger und Trennschleifer im Wert von ca. 5.000 Euro entwendet wurden. Im Rahmen der Tatortarbeit konnte ermittelt werden, dass auch versucht wurde, in das direkt daneben befindliche Geschäft einzubrechen. Dieses gelang nicht, so dass an einer Tür ein Schaden von 250 Euro entstanden ist. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen und zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei in Sanitz unter Telefon 038209-440, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell